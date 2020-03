Unbekannter beschädigt geparktes Auto in Großheubach und flüchtet

Ein geparkter VW in Großheubach in der Sudetenstraße, ist in der Zeit von Sonntag 17.00 Uhr, auf Montag 17.30 Uhr, angefahren worden, wobei die linke Seite eingedrückt und verkratzt wurde. Der Verursacher ist geflüchtet und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1000,- EUR.

27-Jähriger übersieht anderen Autofahrer

Miltenberg: Ein 27-Jähriger ist mit seinem Mercedes Vito die Mainstraße in Miltenberg, von der Ortsmitte kommend, in Richtung Brückenauffahrt gefahren. Er wollte nach links in Richtung Brücke abbiegen. Dabei übersah er einen 66-jährigen Volvo-Fahrer, der in Richtung Ortsmitte gefahren ist. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Gesamtschaden von etwa 5000,- EUR. Verletzt wurde niemand.

stru/ Quelle: Polizei Miltenberg