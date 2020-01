Unbekannter beschädigt geparktes Auto in Aschaffenburg

Eine 41-Jährige hatte am Freitag gegen 15:00 Uhr, ihren Pkw, Opel, am Fahrbahnrand in der Merlostraße abgestellt. Als sie am Samstag, gegen 14 Uhr, wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel abgerissen wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 50,-Euro. Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg