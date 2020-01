Unbekannter Mann wollte in Neustadt Garage aufbrechen

Nachträglich wurde bei der PI Lohr am Main eine verdächtige Wahrnehmung aus Neustadt am Main, Lkr. Main-Spessart, mitgeteilt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wachte eine Anwohnerin der Hauptstraße in Neustadt gegen 3 Uhr auf, weil sich im Hof ihres Anwesens aufgrund eines Bewegungsmelders das Licht anschaltete. Als die Frau aus dem Fenster schaute, erkannte sie einen etwa 1,80 Meter großen Mann mit dunkelblonden Haaren, der in Richtung ihrer Garage lief. Der Mann versuchte, das Garagentor zu öffnen. Nachdem dieses jedoch verschlossen war, verließ er das Grundstück wieder in Richtung Hauptstraße.

Verkehrsunfall beim Abbiegen

Lohr. An der Einmündung der Straße zum Eisengießer in die Bahnhofstraße kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte. Ein Auto-Fahrer wollte an der Ampelanlage in die Bahnhofstraße einfahren und dort nach links abbiegen. Als er kurz nach der Ampel den Motor abwürgte und stehen blieb, wollte ihn der hinter ihm fahrende Auto-Fahrer mit seinem BMW links überholen. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand dabei Sachschaden in Höhe jeweils rund 3000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit.

Geparktes Fahrzeug in Lohr beschädigt

Lohr. Auf dem Patientenparkplatz des KfH-Nierenzentrums in der Grafen-von-Rieneck-Straße in Lohr am Main wurde am Freitag ein geparkter grauer Pkw Toyota Auris beschädigt. Die Fahrerin hatte das Fahrzeug im Zeitraum von 06.00 bis 13.00 Uhr dort geparkt. Bei ihrer Rückkehr bemerkte sie einen Unfallschaden an der Stoßstange vorne rechts. Am beschädigten Bereich konnten anthrazitfarbene Lackanhaftungen festgestellt werden. Es ist zu vermuten, dass der Sachschaden beim Aus- oder Einparken durch ein anderes Fahrzeug verursacht wurde. Der verantwortliche Fahrzeugführer ist bisher unbekannt. Der entstandene Sachschaden am Pkw Toyota wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

