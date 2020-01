Unbekannte zünden Silvesterraketen in Krombach - Polizei sucht Täter

Von einem Anwohner des Heideweg im Ortsteil Oberschur wurde nachträglich mitgeteilt, dass am Freitagabend gegen 22 Uhr mehrere Silvesterraketen im Bereich zwischen Blumenweg und Johanneshof abgeschossen wurden. Die Polizei konnte in diesem Bereich, an einer Sitzbank, Reste des abgebrannten Feuerwerks auffinden. Das Abbrennen von Feuerwerk dieser Klasse ist nur an Silvester und Neujahr erlaubt. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen.

Außenspiegel beschädigt und geflüchtet

Kahl a. Main, Lkr. Aschaffenburg. Im Zeitraum von Freitag 17:45 Uhr bis Samstag 9 Uhr, wurde an einem Pkw der linke Außenspiegel angefahren und beschädigt. Der Pkw der Marke Peugeot parkte im genannten Zeitraum in der Straße Rohrgraben. Der bislang unbekannte Schadensverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu dem Schadensverursacher geben kann wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen.

Alkoholfahrt aufgeflogen

Karlstein a. Main, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstagabend gegen 22 Uhr beobachtete die Besitzerin eines Pkw Renault wie ein Pkw BMW beim Ausparken leicht gegen ihren Pkw fuhr. Am Renault entstand hierbei kein Schaden, jedoch bemerkte die Besitzerin des Renaults, dass der BMW-Fahrer eventuell betrunken sein könnte. Sie verständigte daher die Polizei. Bei der Überprüfung des 51-Jährigen BMW-Fahrers bestätigte sich dieser Verdacht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Der 51-Jährige musste sich daher einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

mci / Quelle: Polizei Alzenau