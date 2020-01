Unbekannte werfen Gullydeckel auf Groß-Umstädter Schaufenster

Die Scheibe hielt dem kriminellen Vorhaben stand, wurde jedoch beschädigt. Auch ein vor dem Geschäft parkendes Auto wurde durch das gewaltsame Werfen in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenssumme wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Dieburg zu melden. Unter der Rufnummer 06071/96560, nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.

Polizei Hessen / ves