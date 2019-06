Unbekannte schieben führerlose Segeljolle in den Main bei Großheubach

Gegen 20 Uhr gestern Abend meldeten Zeugen in Großheubach am rechten Mainufer ein Segelboot, das halb voll Wasser gelaufen war, ohne dass Besatzung zu sehen war. Beamte der Polizeiinspektion Obernburg zogen das Boot aus dem Wasser in den Uferbereich. Nachdem die Mitteiler noch nachmittags dieses Boot mit mindestens einem Segler besetzt auf dem Main gesehen hatten, sollte jetzt eine große Rettungs-und Suchaktion anlaufen. Die Feuerwehr war zusätzlich zur Polizei schon mit sechs Mann vor Ort.

Glücklicherweise konnte kurz darauf der Halter des Bootes erreicht werden. Er konnte Entwarnung geben: Er hatte nachmittags die Jolle aufgrund mangelnden Windes auf einer Wiese abgelegt, um eben nicht in Gefahr zu geraten. Unbekannte müssen das Boot von dort in den Main geschoben haben, wo es voll Wasser lief.

Die Ermittlungen zu diesem gefährlichen Eingriff in den Schiffsverkehr und seinen Folgen übernimmt die Wasserschutzpolizei Aschaffenburg. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 06021-8572680 zu melden.

Vom Navi verführt in Hösbacher Leitplanke gefahren

Hösbach Gegen 13:45 Uhr gestern Nachmittag war ein 41jähriger von den Anweisungen seines Navigationsgerätes verwirrt. Als er eigentlich schon fast an der Ausfahrt Hösbach der A3 vorbei war, zog er im letzten Moment vom rechten Fahrstreifen auf die Ausfahrt, weil er unbedingt noch abfahren wollte. Allerdings kollidierte er mit der gesamten linken Fahrzeugfront seines 26 Jahre alten Mercedes mit dem Anprallschutz der Leitplanke und kam im rechten Straßengraben zum Stillstand. Es entstand Sachschaden in Höhe von mind. 6.500 Euro.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach