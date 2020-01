Unbekannte entfernen Gullydeckel, Taxi fährt in Loch

Ein gerufenes Taxi fuhr gegen 01.30 Uhr in das so entstandene Loch und wurde erheblich beschädigt. An dem knapp sechs Monate alten VW Bus entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR. Glücklicher Weise wurde niemand verletzt. Gäste einer Feier im nahegelegenen Jugendclub hoben den neben der Fahrbahn liegenden Deckel wieder in die Öffnung. Im Laufe des gestrigen Sonntags wurde Strafanzeige erstattet.

Durch die ermittelnden Beamten wurden DNA-Proben am Kanaldeckel genommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391-98410 zu melden.

Geparktes Auto in Hafenlohr beschädigt

Am Samstag, gegen 19:00 Uhr, wurde ein kurzzeitig in der Hauptstraße abgestellter violett-farbener BMW beschädigt. Der Wagen stand am rechten Fahrbahnrand, als ein unbekannter Fahrzeugführer im Vorbeifahren den linken hinteren Kotflügel des BMWs streifte und einen Schaden in Höhe von 1500 € verursachte. Der Schädiger fuhr anschließend weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

vd/Polizei Marktheidenfeld