Unbekannte beschädigen zwei geparkte Fahrzeuge in Lohr

Am Donnerstagmittag in der Zeit von 11.55 Uhr bis 12.10 Uhr, wurde ein geparkter silberner Mitsubishi Pickup von einem bisher unbekanntem Fahrzeugführer angefahren und beschädigt. Der Pickup stand auf dem Parkplatz eines Verbraucher-marktes in der Rexrothstraße. Am Fahrzeugheck entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Weiterhin wurde nachträglich der Polizei ein beschädigter grauer Mitsubishi gemeldet, welcher bereits am Dienstagmittag, in der Zeit von 11.30 Uhr bis 11.45 Uhr, von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt wurde. Dieses Fahrzeug stand zur Unfallzeit auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes in der Lohrtalstraße in Frammersbach. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410.