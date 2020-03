Unbekannte beschädigen Türschlösser in Gemünden-Adelsberg

Wie bereits berichtet, wurde im Zeitraum vom 21.02. bis 22.02.2020 das Schloss einer Haustüre mit Sekundenkleber zugeklebt, so dass sich die Türe nicht mehr öffnen ließ und das Schloss ausgewechselt werden musste.

Am Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, wurde dann erneut ein Schaden festgestellt. Dieses Mal wurden das Schloss der Haustüre und das Schloss zur Eingangstüre der Einliegerwohnung mit Kleber zugeklebt. Da nun beide Schlösser ersetzt werden müssen, wird der Schaden auf ca. 400,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Wildunfälle

Rieneck, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstagmorgen gegen 06.30 Uhr befuhr eine 19-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2303 von Burgsinn kommend in Fahrtrichtung Rieneck. Hierbei kreuzte ein Reh die Fahrbahn und wurde vom Pkw der 19-Jährigen erfasst und getötet. Am Pkw VW Polo entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro.

Bereits in der Nacht zum Montag, gegen 04.45 Uhr, erfasste eine 43-jährige Daimler-Fahrerin auf der gleichen Strecke, auf Höhe von Rieneck, einen Hasen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro.

Zierkies beschädigt

Aura i.Sinngrund, Lkr. Main-Spessart. Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, streute ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum vom 15. bis 17. Februar ein ätzendes Pulver auf den Zierkies (Marmor-Kies) vor einem Mehrfamilienhaus und beschädigte diesen. Der Schaden auf der etwa zehn Quadratmeter großen Fläche wird auf ca. 1.000,- Euro geschätzt.

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Wer vermisst sein Fahrrad?

Gemünden a.Main, OT Massenbuch, Lkr. Main-Spessart. Am Montag wurde der Polizei ein Fundfahrrad mitgeteilt. Das Rad der Marke „Grizzly“, Farbe schwarz-rot, stand am Waldrand kurz vor Massenbuch. Der Eigentümer kann das Fahrrad beim Fundamt der Stadt Gemünden abholen.

mci / Quelle: Polizei Gemünden