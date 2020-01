Unbekannte beschädigen Fensterscheiben von Seeheimer Schule - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagnachmittag, 31. Dezember, gegen 14 Uhr hatte eine Mitarbeiterin der öffentlichen Einrichtung den Schaden bemerkt und die Polizei informiert. Die Schadenssumme wird derzeit auf mindestens 2200 Euro geschätzt. Die Polizei in Pfungstadt hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Diese werden gebeten, sich mit den Ordnungshütern der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06157/95090).

Polizei Hessen / ves