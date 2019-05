Unbeholfener Mofa-Dieb in Gemünden

Anschließend benutzte er das Gefährt wie ein Fahrrad, indem er die Pedale trat. Er fuhr damit bis zum Elias-Hügel-Platz. Dort sprach er einen 17-Jährigen an und fragte diesen, ob er das Mofa starten könne. Als ihm der 17-Jährige vorwarf, das Mofa seines Freundes soeben am Bahnhof entwendet zu haben, versuchte der Dieb zu fliehen. Er konnte den Dieb jedoch einholen. Er fotografierte seinen Personalausweis und ging zusammen mit dem Geschädigten zur Polizei, um den Diebstahl zur Anzeige zu bringen. Der Täter konnte kurz darauf an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnten drogentypische Auffälligkeiten und Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Er räumte ein, Cannabis konsumiert zu haben. Er musste sich daher einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den 19-Jährigen wird Anzeige wegen Diebstahl eines Mofas und Trunkenheit im Verkehr - infolge berauschender Mittel erstattet.

Außenspiegel touchiert und geflüchtet: Gemünden

Am Montagmittag um 15.15 Uhr befuhr eine 28-jährige Auto-Fahrerin die Kreisstraße MSP 11 von Hofstetten kommend in Fahrtrichtung Steinbach. Noch vor der ICE-Trasse kam ihr ein Auto mittig auf der Fahrbahn entgegen. Die 28-jährige Seat-Fahrerin betätigte sofort mehrfach die Hupe, woraufhin der entgegenkommende Fahrer die Situation erkannte und sein Auto nach rechts zog. Es reichte aber nicht mehr ganz und es kam zur Berührung der beiden Außenspiegel.

Während die Geschädigte stehen blieb, fuhr der Unfallverursacher ohne anzuhalten Richtung Lohr weiter.

Unweit der Unfallstelle konnte eine silbergraue Kunststoffabdeckung eines linken Außenspiegels aufgefunden werden, der vermutlich von einem Dacia SUV stammen dürfte. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht gegen den bislang unbekannten Fahrer.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Autofahrer nach Frontalzusammenstoß schwer verletzt: Gräfendorf

Am Montagmorgen gegen 07.40 Uhr befuhr der 57-jährige Fahrer eines Land Rover die Kreisstraße MSP 17 von Gräfendorf in Richtung Michelau. Hierbei kam er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Der gleichaltrige Fahrer eines entgegenkommenden Mercedes versuchte noch nach rechts auszuweichen, konnte jedoch einen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Fahrer des Geländewagens wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Er wurde hierbei schwer verletzt und mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Fahrer des Mercedes sowie seine Ehefrau als Beifahrerin blieben unverletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme und Bergung für circa vier Stunden gesperrt. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Gemünden, Gräfendorf, Weickersgrüben, Seifriedsburgs und Karsbach mit 57 Mann im Einsatz.

Warenbetrug

Am Montag erstattete eine 68-jährige Frau Anzeige bei der Polizei wegen Betrugs, da vom Paypal-Konto ihres Mannes 23 Geldabbuchungen erfolgten. Ein bislang unbekannter Täter hatte Waren im Wert von 1246 Euro bestellt.

Die Polizei ermittelt wegen Warenkreditbetrug.

Polizei Gemünden/red