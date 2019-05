Es meldete sich sogleich ein Interessent, welcher den angebotenen Artikel für 200 Euro kaufte. Der Käufer übersandte einen Verrechnungsscheck über 2000 Euro ohne Absenderangaben an den Verkäufer. Kurz darauf teilte der Käufer jedoch mit, dass er versehentlich eine „0“ zu viel geschrieben und den Verrechnungsscheck über 2000 Euro ausgestellt habe. Er bat den Verkäufer daher, ihm den „überzahlten“ Kaufpreis auf ein Western Union-Konto zurück zu überweisen. Kurz nachdem der Verkäufer den Betrag zurücküberwiesen hat, kam der eingereichte Scheck jedoch zurück mit der Begründung „Schecksperre“. Der Geschädigte kam nicht mehr an sein Geld, da der Käufer zwischenzeitlich das Geld abgeholt und der Geldtransfer somit abgeschlossen war. Da der Käufer zwischenzeitlich auch nicht mehr kontaktiert werden konnte, erstattete der Geschädigte Betrugsanzeige bei der Polizei.

Wildunfall: Gräfendorf

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04.30 Uhr, erfasste ein 23-jähriger Auto-Fahrer auf der Kreisstraße MSP 17 einen Waschbär. Am VW Golf entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Kontrahenten niedergeschlagen: Burgsinn

Am frühen Samstagmorgen, kam es in der Hauptstraße zu einer Auseinandersetzung. Gegen 05.00 Uhr kam es zunächst zu einem Streitgespräch zwischen einem 26-jährigen und einem 28-jährigen Mann. In dessen Verlauf schlug der Jüngere seinem Kontrahenten mit der Faust auf die Wange. Dieser ging hierdurch zu Boden und schlug mit dem Kopf auf den Boden auf. Er verletzte sich hierbei und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Personen waren erheblich alkoholisiert. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Körperverletzung.

Erhebliche Rauchentwicklung durch verbranntes Gras: Gemünden

Am Freitagabend, gegen 20.00 Uhr, verbrannte ein 22-jähriger Mann in seinem Garten Grünabfälle. Durch das Verbrennen des frischen Rasenschnittes konnte eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen werden. Der Verursacher wurde aufgefordert, das Feuer zu löschen. Gegen ihn wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Bayerischen Immissionsschutzgesetz erstattet.

Mitfahrerin nach Sturz leicht verletzt: Langenprozelten

Am Freitagnachmittag um 17.15 Uhr befuhr eine 16-Jährige mit ihrem Leichtkraftrad die MSP 19 von Gemünden in Richtung Sindersbachsee. Mitfahrerin war eine 15-jährige Freundin. Bei der Einfahrt in den dortigen Schotterparkplatz reduzierte sie ihre Geschwindigkeit und fuhr anschließend durch eine tiefe Wasserpfütze. Hierbei rutschte ihr Hinterrad am Rand der Pfütze seitlich ab und ihr Krad kam zu Fall. Dadurch stürzte die Fahrerin als auch die Mitfahrerin zu Boden. Beide trugen keine Schutzbekleidung und zogen sich leichte Schürfwunden zu. Die Mitfahrerin wurde durch das BRK in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr: Karsbach

Am Freitag, gegen 15.00 Uhr, befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Kleintransporter auf der Staatsstraße 2434 von Aschenroth in Richtung Hainbuche. Dabei kam ihm der 64-jährige Fahrer eines Wohnmobils entgegen. Beim Vorbeifahren kam es zu einer Berührung der beiden Außenspiegel, wobei leichter Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro entstand.

Trotz Fahrverbot Auto gefahren: Gemünden

Aufgrund einer Trunkenheitsfahrt im vergangenen Sommer wurde ein Fahrverbot gegen eine 41-jährige Frau verhängt. Im Rahmen einer Streifenfahrt erkannten die Beamten die Dame wieder, als sie mit ihrem Auto auf den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes einbog. Ein freiwilliger Alkotest ergab einen Wert von 0,4 Promille. Die Autoschlüssel wurden vorsorglich sichergestellt. Er erfolgt erneut Anzeige wegen Fahren trotz Fahrverbot.

Vereinskasse entwendet: Gräfendorf

Am Wochenende fand in Gräfendorf ein Musikfest statt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, im Zeitraum von 02.15 bis 02.25 Uhr, wurde aus einer Kasse circa 1000 Euro Bargeld entwendet. Die Kasse stand kurze Zeit unbeaufsichtigt hinter der Bartheke. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt wegen Diebstahl.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Polizei Gemünden/red