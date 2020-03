Überschlag im Auto - Fahrer und Beifahrerin leicht verletzt

Der 18-Jährige sowie dessen ebenfalls 18-jährige Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Zellingen, Lkr. Main-Spessart: Am Dienstag um 17:35 Uhr wurde bei einem 30-jährigen Ford-Fahrer in der Würzburger Straße in Zellingen durch Beamte festgestellt, dass dieser unter Drogeneinfluss sein Fahrzeug geführt hatte. Der 30-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen lassen und diesen erwartet nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Handtasche entwendet

Retzbach, Lkr. Main-Spessart: Bereits am Montag in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr wurde einer 52-jährigen Kundin in einem Supermarkt am Güßgraben in Retzbach die Handtasche aus dem Einkaufswagen entwendet. Es entstand ein geringer Beuteschaden.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt