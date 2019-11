Über zwei Promille: Betrunkene Mutter fährt mit zwei Kindern Auto

Am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr wurde der Polizei von einem Auto berichtet, das der in Hösbach in Schlangenlinien fahren sollte. Die Streife der Autobahnpolizei konnte diesen Pkw dann in Goldbach in der Aschaffenburger Straße antreffen und die Fahrerin einer Kontrolle unterziehen. Der Grund für die unsichere Fahrweise lag an der hohen Alkoholisierung von weit über 2 Promille. Sowohl die Dame, als auch ihre beiden 8 und 10 Jahre alten Kinder wurden zur VPI in Hösbach gebracht und dort dann vom Vater und Ehemann wieder abgeholt. Die Fahrerin musste sich einer Blutentnahme unterziehen und darf nun keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr führen.

Offener Haftbefehl: Mann in Weibersbrunn mit Schlagring erwischt

Weibersbrunn. Am Dienstagabend gegen 20 Uhr kontrollierten die Beamten der Verkehrspolizei an der Rastanlage Spessart einen türkischen Mann im niederländischen Pkw. Dabei wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag, den er durch eine Geldzahlung von knapp 1400 Euro abwenden konnte. Zudem wurden in seinem Pkw ein Schlagring und ein Baseballschläger, der als Taschenlampe „getarnt“ war gefunden und sichergestellt. Hier musste er 400 Euro als Sicherheit hinterlegen.



Verkehrspolizei/nico