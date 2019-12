Über die rote Ampel gefahren und Unfall gebaut

Die Ampel zeigte einen grünen Abbiegepfeil. In letzter Sekunde entschied sich der Fahrzeugführer jedoch dazu, geradeaus über den Kreuzungsbereich zu fahren. Der Verkehr für die Geradeaus-Spur wird jedoch mit einer separaten Ampel geregelt, die in jenem Moment Rotlicht zeigte. Der Unfallgegner, ein 21-Jähriger, war auf der B 26 aus Aschaffenburg kommend unterwegs und wollte an der Unfallstelle nach links Richtung Hösbach abbiegen. Für seine Fahrspur wurde Grünlicht gezeigt, als er in den Kreuzungsbereich einfuhr. Bei der folgenden Kollision entstand ein Gesamtschaden von 4.000 Euro.

Vorfahrtsunfall

Am Sonntag um 13:40 Uhr befuhr eine 34-Jährige mit ihrem Pkw BMW die Ottostraße in Richtung Strietwald und wollte die Kreuzung Ottostraße/Dammer Straße geradeaus überqueren. Aus der Dammer Straße, von rechts kommend nahte die 19-jährige Unfallbeteiligte mit ihrem Pkw Opel und bog nach links auf die Ottostraße ein. An der Unfallörtlichkeit gilt die Vorfahrtsregel „Rechts vor Links“. Die BMW-Fahrerin missachtete die Vorfahrt der Opel-Fahrerin, worauf es zur Kollision kam. Gesamtschaden: 700 Euro.

Zusammenstoß im Kreisverkehr

Eine 29-Jährige war am Sonntag kurz vor 16:00 Uhr mit ihrem VW auf der Lamprechtstraße in Richtung Floßhafen unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr eine 68-Jährige mit ihrem Mercedes die Fischergasse und wollte in den Kreisverkehr an der Lamprechtstraße einfahren. Für sie gilt Vorfahrt achten. Als sich die VW-Fahrerin im Kreisverkehr auf Höhe Fischergasse befand, fuhr die Mercedesfahrerin in diesen ein, worauf es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Der Sachschaden schlägt mit 7.000 Euro zu Buche. Die Unfallverursacherin und zwei mitfahrende Kinder, sieben und acht Jahre alt, im VW wurden leicht verletzt.

Regenunfall

Stockstadt: Am Sonntag um 10:55 Uhr befuhr ein 62-Jähriger mit seinem Pkw VW die Bundesstraße 26 von der Abzweigung Ringheim kommend und wollte auf die B 469 auffahren. In der Rechtskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto und touchierte mit der rechten Front ein Leitplankenfeld. Sachschaden: 2.000 Euro.

Leitplanke gestreift

Kleinostheim: Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 27-Jähriger mit seinem BMW die B 8 in Richtung Aschaffenburg. Auf Höhe der Anschlussstelle Mainaschaff brach beim Beschleunigen das Heck seines Autos aus, der Pkw drehte sich um seine Hochachse und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Wagen mit der linken Leitplanke. Gesamtschaden: 7.500 Euro.

Regenunfall

Stockstadt: Am frühen Montagmorgen um 7:40 Uhr befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Kleintransporter Opel die Rechtskurve der Auffahrtstangente der A 3 in Richtung B 469 - Seligenstadt. Zu diesem Zeitpunkt war der Fahrbahnbelag durchgehend feucht. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Kleintransporter in der Einmündung in einen instabilen Fahrvorgang, kollidierte hierbei frontal mit der hinteren Fahrzeugflanke eines Lkw der Marke Daimler, welcher von einem 26-Jährigen auf der rechten der beiden Richtungsfahrstreifen in Richtung Seligenstadt gelenkt wurde. Nach dem Zusammenstoß geriet der Lkw in den unbefestigten Seitenstreifen, drehte sich um 180 ° und kam auf der Fahrzeugflanke fahrerseitig liegend in Endposition. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und mussten vorsorglich ins Klinikum Aschaffenburg verbracht werden. Die rechte Fahrspur musste während der Bergungsarbeiten für ca. vier Stunden komplett gesperrt werden, hierdurch kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen. Der Gesamtschaden wird auch etwa 40.000 Euro geschätzt.

vd/Polizei Aschaffenburg