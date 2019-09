Über Kantholz gefahren und Auto beschädigt

Am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr befuhr ein 18-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Rieneck in Richtung Gemünden. Hierbei fuhr er seinen Angaben zufolge auf Höhe einer Baustelle über ein Kantholz, welches auf der Straße gelegen haben soll. An seinem Subaru entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro.

Warenbetrug bei Ebay-Kauf

Lkr. Main-Spessart Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, ersteigerte bereits Ende Juli ein 20-Jähriger über Ebay eine Fleecejacke zu einem Preis von 110,- Euro. Er überwies das Geld, auf die Lieferung wartet er noch heute. Deshalb erstattete er jetzt Anzeige bei der Polizei gegen den Verkäufer wegen Warenbetrug.

dc/Meldungen der Plolizei Gemünden