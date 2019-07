Über Auspuff gefahren: Reifen beschädigt

Eine 26-jährige Fiesta-Fahrerin bemerkte den Auspuff auf der Straße zu spät und fuhr darüber. Dabei entstand ein Reifenschaden in Höhe von circa 300 Euro. Zeugen oder auch der Verlierer des Auspuffs werden gebeten, sich bei der Polizei in Miltenberg zu melden.

Auf Verkehrsinsel gefahren

Collenberg. Am Donnerstag, um 10.45 Uhr, fuhr ein unbekanntes Auto rückwärts auf eine Verkehrsinsel in Collenberg am Kirchplatz. Dabei wurde ein Schild umgefahren und aus der Verankerung gerissen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Der unbekannte Fahrer fuhr davon, ohne seine Beteiligung an dem Unfall anzugeben.

ves/Polizei Miltenberg