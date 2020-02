Türschloss in Gemünden mit Sekundenkleber verklebt

Der Wohnungsinhaber, welcher zur Tatzeit verreist war, musste das Schloss auswechseln lassen. Er hat Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen den bislang unbekannten Täter erstattet. Der Sachschaden wird auf circa 300 Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Wildunfälle

Fellen. Am Montagabend gegen 21.10 Uhr befuhr eine 51-jährige Autofahrerin die Kreisstraße MSP 18 von der Bayerischen Schanz kommend in Richtung Rengersbrunn. Hierbei kreuzte ein Wildschwein die Fahrbahn und wurde vom Skoda der 51-jährigen Frau erfasst. Da das Wildschwein flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf circa 1500 Euro beziffert werden.

Gemünden. Am Montagmorgen gegen 07.05 Uhr befuhr eine 49-jährige Autofahrerin die Kreisstraße MSP 11 von Gemünden in Richtung Karlstadt. Kurz vor Harrbach erfasste sie ein querendes Reh, welches getötet wurde. Am VW Golf entstand Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro.

Polizei Gemünden/ienc