Türgriff an Alfa Romeo in Miltenberg abgerissen

Der Alfa parkte in Miltenberg in der Nikolaus-Fasel-Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Unter Drogen auf dem Rad durch Bürgstadt

Bürgstadt. Am Montag, um 23.25 Uhr, fuhr ein 31-jähriger mit seinem Fahrrad in Bürgstadt in der Miltenberger Straße. Da er keine Beleuchtung eingeschalten hatte, wurde er einer Kontrolle unterzogen. Weiter hatte er noch zusätzlich eine unsichere Fahrweise, die damit endete, dass er beim sich Umblicken stürzte. Es konnten bei ihm drogentypische Anzeichen entdeckt werden. Der gab auch breitwillig zu, regelmäßig Drogen in aller Art zu konsumieren. Nach einer Blutentnahme durfte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Berauscht am Steuer

Miltenberg. Am Montag, um 09.00 Uhr, wurde in Miltenberg im Burgweg bei einer 23-jährigen Seat-Fahrerin drogentypische Anzeichen erkannt. Tests bestätigten Drogenkonsum. Sie gab auch breitwillig zu, Amphetamin genommen zu haben. Nach einer Blutentnahme wurde sie wieder entlassen.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg