Tür eingedrückt und Kotflügel beschädigt

Am Dienstag zwischen 15.30 und 17 Uhr, kam es in der Hofstettener Straße Höhe Hausnummer 14 zu einer Unfallflucht. Auf den Parkplätzen vor dem Anwesen stand ein grauer Audi A3. Als der Eigentümer zu seinem Fahrzeug kam stellte er fest, dass die Fahrertüre und der vordere linke Kotflügel eingedrückt waren. Das verursachende Fahrzeug war nicht mehr vor Ort. Der Geschädigte erstattete Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Die Schadenshöhe am Audi wird auf einige tausend Euro geschätzt. Es gibt keine Hinweise auf das Verursacherfahrzeug, deshalb werden mögliche Unfallzeugen gebeten sich bei der Polizei Lohr unter der Tel. 09352/87410 zu melden.

Kleinunfall mit Sattelzug

Lohr. Am Dienstag gegen 7.45 Uhr, fuhr der 55-jährige Fahrer eines Sattelzuges in den Trautenauer Weg in Lohr. Hier blieb der Sattelzug beim Rangieren an einem geparkten Auto hängen. Am Sattelzug entstand lediglich ein Schaden in Höhe von ca. 50 Euro. Ungleich höher war der Schaden am Auto. Er wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Frammersbach. Bereits am Montag, 27. Januar, in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr, ereignete sich in der Orbecer Straße 10, eine Unfallflucht. Es wurde das linke Rücklicht eines geparkten grauen Skoda Octavia beschädigt. Auch hier entfernte sich der Verursacher ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei in Lohr.

Polizeiinspektion Lohr/xere