Trunkenbolde beim Weinfest in Michelbach: drei nahm die Polizei gleich mit

Gegen 23 Uhr musste ein 32jähriger Aschaffenburger aufgrund seiner Alkoholisierung in Gewahrsam genommen werden. Er verbrachte die Nacht in der Ausnüchterungszelle. Gegen 3.45 Uhr waren es dann ein 29-jähriger Mann und eine 26-jährige Frau aus Kahl am Main, die alkoholbedingt den Heimweg nicht mehr fanden und dementsprechend auch in Gewahrsam genommen werden mussten.

Polizei Alzenau/mkl