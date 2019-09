Trike in Wörth auf die Landstraße geschoben und umgeworfen

Hierbei traten Betriebsstoffe aus, die von der Feuerwehr Wörth gebunden werden mussten. Der Sachschaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt.

Unfallflucht

Klingenberg a. Main. Am Samstagnachmittag beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Pkw, BMW, der in der Pfarrer-Johann-Straße abgestellt worden war. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Vorbeifahren die linke Fahrzeugseite des Geparkten und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden an dem Geparkten wird auf über 2000 Euro geschätzt.

Polizei Obernburg/mkl