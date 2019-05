Das Holz des teilweise zerlegten Baumes befand sich allerdings komplett vor Ort. Noch am gleichen Tag stellte sich heraus, dass ein zum Fällen Beauftragter eines anderen Waldgebietes die Grundstücke und somit die Bäume verwechselt hatte.

Polizei findet nach Streit mit Körperverletzung Marihuana in Marktheidenfeld

Marktheidenfeld. Am Freitag, 5.45 Uhr, kam es in Marktheidenfeld zu einem handfesten Streit in der Wohnung eines jungen Pärchens. Die junge Frau wurde leicht verletzt.

Bei Eintreffen der verständigten Streife war der Mann bereits weg. Da die Beamten noch eine geringe Menge Marihuana auf dem Wohnungstisch fanden, erwartet den jungen Mann nicht nur eine Anzeige wegen Körperverletzung sondern auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Auffahrunfall

Esselbach, OT Kredenbach, Lkr. Main-Spessart. Nach einem Auffahrunfall am Freitag, 12.39 Uhr, mussten die beiden beteiligten Fahrzeuge abgeschleppt werden. Eine 58-jährige Fahrerin eines Pkw befuhr die Staatsstraße 2312 von Marktheidenfeld kommend in Richtung Bischbrunn. Auf Höhe der Tankstelle in Kredenbach übersah sie, dass eine vor ihr fahrende 22-Jährige mit ihrem Pkw nach links einbiegen wollte und fuhr auf. Die beiden Fahrerinnen blieben unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf 7000 Euro geschätzt.

Leitplanke gestreift

Marktheidenfeld. Am Freitag, 16.30 Uhr, befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Pkw die Bundesstraße 8 von Marktheidenfeld in Richtung Altfeld. Nach Eichenfürst, in einer langgezogenen Linkskurve, schrammte sie mit ihrem Pkw an der Leitplanke entlang. Am Pkw entstand Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Ob die Leitplanke beschädigt wurde, muss noch geprüft werden.

Fünf Fahrzeuge verkratzt

Marktheidenfeld. In der Zeit von Freitag auf Samstag, zwischen 21.00 und 06.00 Uhr, wurden auf einem großen Firmenparkplatz an der Baumhofstraße insgesamt fünf Fahrzeuge mutwillig verkratzt. Die während der Nachtschicht von Arbeitern dort abgestellten Fahrzeuge wurden mittels eines spitzen Gegenstandes an den Fahrzeugseiten, teilweise auch auf der Motorhaube bzw. Heckklappe, verkratzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro.

Streit mit Security – Ausnüchterung in Haftzelle

Esselbach. Während einer Veranstaltung in der Esselbacher Festhalle fiel ein 50-jähriger Mann am Samstagabend mehrfach durch sein aggressives Verhalten auf. Grund dafür dürfte sein alkoholisierter Zustand gewesen sein. Gegen 0.20 Uhr Mann wurde er durch die Security aus der Halle geführt, wollte sich aber nicht beruhigen lassen und versuchte einen der Security zu schlagen. Der Mann wurde daher zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der verständigten Streife festgehalten. Ein durchgeführter Alko-Test ergab einen Wert von 2,34 Promille. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und verbrachte den Rest der Nacht in einer Polizeizelle. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen versuchter Körperverletzung und Beleidigung.

mci/Quelle: Polizei Marktheidenfeld