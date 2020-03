Ein Unbekannter verursachte einen Schaden von etwa 2500 € an einem am Mainkai geparkten Auto. Der grüne Toyota Corolla stand von Montag, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 07:00 Uhr, am Mainkai/Büttnerstraße und wurde in der Zeit am Radlauf hinten links beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld: Tel. 09391/9841-0.

sru/Quelle: Polizei Marktheidenfeld