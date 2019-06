Trickdiebstahl in Dorfprozelten

Die Person befragte die 79-jährige Frau nach alten Sachen zum Kaufen und nach Schmuck. Die Dame verkaufte dem Mann ein Armband. Der sonnengebräunte Mann, Alter 50-55 Jahre, circa 1,70 m. entfernte sich danach aus der Wohnung. Eventuell fuhr er mit einem weißen Kastenwagen davon. Die Hausbewohnerin bemerkte im Anschluss das Fehlen eines Goldringes. Es entstand ein Beuteschaden von 500 Euro.

Wer in den letzten Wochen Wahrnehmungen in Bezug auf verdächtige Personen gemacht hat, soll sich bitte mit der Polizei Miltenberg (09371/945-0) telefonisch in Verbindung setzen.

Weidezäune einer Schafsweide beschädigt: Faulbach

Im Zeitraum von Donnerstag 22.05 Uhr bis Dienstag, 12 Uhr, wurden auf einer Weide Nahe der Reithalle in Faulbach Weidezäune beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro. Hinweise auf einen Täter liegen bislang keine vor.

Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort: Eichenbühl

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Zeitraum von Montag, 20 Uhr bis Dienstag, 15 Uhr, einen in der Hauptstraße in Eichenbühl parkenden Seat Ibiza. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Aktuell gibt es keine Hinweise auf den Verursacher.

Diebstahl aus einem Fahrzeug: Miltenberg

Eine 51-jährige Fahrzeugführerin parkte ihr Auto in der Ziegelgasse in Miltenberg vor ihrer Wohnanschrift ab und verließ für kurze Zeit ihr unversperrtes Fahrzeug. Ein unbekannter Mann klingelte an der Haustüre der Dame und beschwerte sich bei dieser über den Standort ihres Fahrzeugs. Zudem gab er an, dass das Auto nicht versperrt sei. Die Fahrzeugführerin kehrte zu ihrem Auto zurück und bemerkte zugleich, dass das Auto durchsucht wurde. Der Täter entwendete den Fahrzeugschein und einen Schlüssel. Zu dem Täter liegen bislang keine Hinweise vor.

Fahrraddiebstahl: Miltenberg

Ein unbekannter Täter entwendete im Zeitraum von Sontag, 14 Uhr bis Dienstag, 8 Uhr, in der Mainzer Straße in Miltenberg ein schwarzes Fahrrad samt blauen Anhänger der Marke Queridon. Aktuell liegen keine Anhaltspunkte auf einen Täter vor.

Holz entwendet: Miltenberg

Im Zeitraum von Dienstag 12 bis 14:19 Uhr wurden von einem Waldstück bei Mainbullau circa 50 Ster Holz entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 4500 Euro. Aktuell gibt es keine Hinweise auf einen Täter.

Küchenbrand: Kleinheubach

Am Dienstag, 17.20 Uhr, entstand in einem Wohnhaus in Kleinheubach ein Küchenbrand. Grund hierfür war eine heiße Herdplatte. Die Flammen konnten durch die Eigentümer gelöscht werden. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Die zwei Eigentümer wurden mit dem Rettungswagen mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in das Krankenhaus Erlenbach verbracht. Die Feuerwehr befand sich ebenso vor Ort.



Aufgrund Unachtsamkeit auf ein Auto aufgefahren: Miltenberg

Eine BMW-Fahrerin befuhr am Dienstag 16.05 Uhr, mit ihrem Auto die Großheubacher Straße, Fahrtrichtung Großheubach, in Miltenberg. Auf der Höhe der Einfahrt zur Nikolaus-Fasel-Straße musste die Fahrzeugführerin verkehrsbedingt abbremsen. Eine 37-jährige Fahrzeugführerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Heck der Vorausfahrenden auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 4000 Euro.

Auf vorausfahrendes Auto aufgefahren: Großheubach

Ein Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Auto die St2309 von Kleinheubach kommend und wollte an der dortigen Einmündung auf die Brücke Richtung Kleinheubach auffahren. Der Fahrzeugführer bremste verkehrsbedingt ab. Der hinter ihm fahrende VW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Auto auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 4500 Euro.

Bauzaun durch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt: Kleinheubach

Im Steiner in Kleinheubach wurde im Zeitraum von Montag, 11.15 Uhr bis 11.15 Uhr, ein Bauzaun durch einen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit. Es liegen bislang keine Hinweise auf den Verursacher vor. Am Bauzaun entstand ein Sachschaden von 800 Euro.

Polizei Miltenberg/ienc