Transporter verursacht Unfall und flüchtet

Am Freitag kam es gegen 18.00 Uhr auf der L3116, zwischen Babenhausen und Schaafheim bei einem Überholvorgang zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Mann aus Hanau überholte einen vorausfahrenden Transporter. Beim Wiedereinscheren stieß der Überholte mit der Front gegen das Heck des BMW-Fahrers, wodurch dieser ins Schleudern geriet, von der Straße nach rechts abkam und gegen einen Baum prallte. Der Fahrer des auf eine Firma in Pfungstadt zugelassenen Transporter verließ nach dem Unfall die Unfallstelle, ohne sich um den Fahrer und dessen 55-jährige Beifahrerin aus dem BMW zu kümmern. Das vordere Kennzeichen des Transporters blieb an der Unfallstelle zurück. An dem verunfallten BMW entstand Totalschaden.

Weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06071/9656-0 bei der Polizei Dieburg zu melden.

Polizei Darmstadt-Dieburg