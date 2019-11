Transporter touchiert Radfahrerin: Prellungen und Schürfwunden

Gegen 19 Uhr war die 33-Jährige im Kreisel Ehrensäule an der Willy-Brandt-Straße unterwegs, als ein Citroen-Transporter aus Richtung Hauptbahnhof-Viadukt in den Kreisverkehr einfuhr. Dabei achtete der ebenfalls 33-Jahre alte Fahrer offenbar nicht auf die von links kommende und vorfahrtberechtigte Radlerin. Die Frau aus Frankfurt wurde vom Fahrzeug touchiert und stürzte. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Mofa auf über 100 km/h getuned

Am Mittwoch, den 13.11.2019 meldete ein aufmerksamer Bürger einen Roller, der im Innenstadtbereich von Hanau mit bis zu 100 km/h unterwegs sein soll. Die alarmierte Streife stoppte gegen 17.30 Uhr den 39-jährigen Mühlheimer auf seinem Piaggio Mofaroller. Der Mann räumte ein, einen Sportauspuff und die Variomatik verändert zu haben. Beim Test auf dem Rollerprüfstand staunten die Beamten bei satten 125 Km/h Höchstgeschwindigkeit nicht schlecht. Nach Abzug von 10 Prozent Toleranz blieben noch 112,5 km/h. Der Mühlheimer besaß nur eine Mofaprüfbescheinigung. Das Mofa wurde sichergestellt. Auf den 39-Jährigen, kommt nun ein Strafverfahren wegen Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis Fahrens sowie ohne Pflichtversicherung und Zulassung zu.

kev/Polizei Südosthessen