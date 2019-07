Transporter auf der A3 bei Rohrbrunn von der Fahrbahn abgekommen

Gegen 15.30 Uhr war ein Mercedes-Fahrer mit seinem Transporter auf der Autobahn in Richtung Frankfurt unterwegs. In Höhe der Rastanlage Rohrbrunn kam der Mercedes nach links von der Fahrbahn ab, prallte in die Mittelabtrennung, querte alle drei Fahrstreifen und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen.

Der Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt und wurde durch den Rettungsdienst ambulant versorgt. An seinem Fahrzeug entstand jedoch Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Es musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Bis zur Bergung des Unfallfahrzeuges musste der Beschleunigungsstreifen der Rastanlage gesperrt werden.

rah