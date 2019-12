Toyota nur noch Schrottwert nach Unfall bei Stockstadt

Gegen 14.45 Uhr wollte der 36-jährige Fahrer von Frankfurt her die A3 auf die B469 verlassen. In der Auffahrt zur Bundesstraße wurde ihm die regennasse Straße zum Verhängnis. Der Toyota drehte sich und prallte in die Außenleitplanke und kam anschließend auf dem Beschleunigungsstreifen zum Stehen. Der Fah

rer wurde von einer Rettungswagen-Besatzung durchgecheckt, blieb aber unverletzt. An seinem Auto entstand wirtschaftlicher Tatschaden in Höhe von mehreren tausend Euro, der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Stockstadt war vor Ort, der Unfallbereich war für gut eine halbe Stunde gesperrt.

Ralf Hettler