Toyota in Schlangenlinien bei Kleinheubach unterwegs

Der schlangenlinienfahrende Fahrzeugführer des Toyota konnte in Miltenberg angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Da der 30-jährige Fahrzeugführer stark nach Alkohol roch, wurde bei diesem ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,32 mg/l. Aufgrund der Feststellungen wurde die Weiterfahrt unterbunden und bei dem Fahrzeugführer eine Blutentnahme durchgeführt. Diesen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Diebstahl von Gartengeräten

Faulbach OT Breitenbrunn: In der Zeit von 26.2.2020, 7.30 Uhr bis 28.2.2020, 14 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter eine Klappleiter und eine Baumsäge (Säge mit Teleskopgriff) aus dem Holzunterstand des Geschädigten, welcher sich am Fahrrad- bzw. Wanderweg nahe der Dorfstraße in Breitenbrunn befindet. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 300,- Euro.

Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Miltenberg: Am 1.03.2020, um 1.19 Uhr, wurde in der Luitpoldstraße in Miltenberg ein 18jähriger Polo-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle wurden bei dem Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden; eine Blutentnahme war die Folge. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Polizei Miltenberg/mkl