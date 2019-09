Toter Fischadler in Lohr gefunden

Der Fischadler steht auf der „roten Liste“ und ist ein vom Aussterben bedrohte Tierart. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass das Tier auf natürliche Art und Weise verstorben ist und keine Dritteinwirkung stattgefunden hat. Der Fischadler wurde fachgerecht entsorgt.

"Fridays for Future" Demonstration

Lohr: Weltweit gingen am Freitag die Menschen für den Klimaschutz auf die Straßen. So fand auch in Lohr am Main eine angemeldete Demonstration „Fridays for Future“ statt. Die vorab angenommene Teilnehmerzahl des Veranstalters konnte weit übertroffen werden. Die rund 500 Teilnehmer liefen friedlich und ohne polizeilich relevante Vorkommnisse von der Fischergasse durch die Fußgängerzone bis zum Pavillon in der Anlage. Die dort stattfindende Schlusskundgebung wurde störungsfrei um 16:30 Uhr beendet.

Ladendiebstahl

Frammersbach: In einem Lebensmittelgeschäft in Frammersbach ereignete sich am Freitagnachmittag ein Ladendiebstahl. Es wurden Lebensmittel im Wert von 38,00 Euro entwendet. Der Geschäftsführer erstattete Anzeige wegen Diebstahl und sprach ein 12 monatiges Hausverbot aus.

Spiegelberührung im Gegenverkehr

Steinfeld: Am Freitag gegen 13:30 Uhr kam es auf der MSP 24 zwischen Steinfeld und Urspringen zu einer Spiegelberührung zwischen zwei Pkw im Gegenverkehr. Die Fahrerin eines Pkw Ford Fiesta befuhr die MSP 24 in Richtung Urspringen. Im Verlauf einer unübersichtlichen Linkskurve kam ein Pkw Smart in dunkelblau entgegen. Beide Fahrzeuge berührten sich mit dem linken Außenspiegel. Der Smart Fahrer fuhr ohne anzuhalten in Richtung Steinfeld weiter. Der Ford-Fahrerin entstand ein Sachschaden von 200 Euro am linken Außenspiegel. Die Polizeiinspektion Lohr am Main bittet sachdienliche Hinweise unter 09352/8741-0 zu melden.

vd/Polizei Lohr