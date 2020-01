Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau wurde der 36-jährige Verdächtige am frühen Dienstagnachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der 36-Jährige, Sohn des Opfers, war noch am Tatabend festgenommen worden.

dc/Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen