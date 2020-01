Tote Person aus Main bei Thüngersheim geborgen  Kripo ermittelt

Die Kripo Würzburg führt die Ermittlungen in dem Fall. Der Mitarbeiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes entdeckte gegen 11 Uhr die tote Person rund 200 bis 300 Meter vor der Schleuse Erlabrunn. Mit einem Boot des Wasser- und Schifffahrtsamtes konnte der Leichnam aus dem Wasser geborgen und an Land gebracht werden. Die genauen Umstände, die zum Tod des Mannes geführt haben, sind nun Gegenstand der Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei Würzburg geführt werden. Hinweise, dass eine Straftat in Zusammenhang mit dem Tod des Mannes stehen könnte, liegen bislang nicht vor.

Polizeipräsidium Unterfranken/ves