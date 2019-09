Totalschaden nach Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2317

In dem Wagen saßen 50-Jähriger und sein Beifahrer. Das Fahrzeug brach unvermittelt mit dem Heck auf der Gefällstrecke in Fahrtrichtung Heigenbrücken aus. Obwohl der Fahrer gegenlenkte, schleuderte der Pkw weiter. Der BMW fuhr die Böschung hinaus, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Beide Insassen kamen mit dem Schrecken davon. An dem 19 Jahre alten BMW wurden das Dach eingedrückt und die Hinterachse herausgerissen. Der totalbeschädigte Wagen musste abgeschleppt werden. Darüber hinaus entstanden ein Flurschaden sowie ein geringer Schaden an einem herausgerissenen Leitpfosten. Der Gesamtschaden liegt bei rund 5.100 EURO.

BMW Mini gerät auf regennasser A3 ins Schleudern

Kleinostheim. Infolge des langanhaltenden Nieselregens geriet am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem BMW Mini auf der A 3 in Fahrtrichtung Passau an der Anschlussstelle Kleinostheim ins Schleudern. Der Fahrer konnte das Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle bringen und kollidierte mit der Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der Mini wurde im Rahmen des Zusammenpralls mit der Leitplanke so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass er abgeschleppt werden musste.

Verkehrspolizei Hösbach/mm