Totalschaden nach Unfall in Hausen

Ein 19-jähriger Schüler war hier, von Kleinwallstadt kommend Richtung Leidersbach unterwegs. In der Ortsdurchfahrt übersah er aus Unachtsamkeit einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes und fuhr auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden sowohl der Hyundai des Unfallverursachers als auch der geparkte Daimler so stark beschädigt, dass beide Autos einen Totalschaden erlitten. Die Fahrzeuge wurden von einem Abschleppdienst geborgen. Der angerichtete Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5000 Euro.

Polizei Obernburg/ienc