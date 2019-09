Toilettenhäuschen in Kleinheubach angezündet

In der Zeit von ca. 18.30 bis 18.45 Uhr wurden mehrere Toilettenpapierrollen auf das Pissoir gestellt und angezündet. Diese brannten so schnell ab, dass lediglich die Wandverkleidung einen Schaden davontrug. Der Schaden dürfte sich auf etwa 1000 Euro belaufen.

Unfallflucht in Faulbach

Faulbach In der Zeit von Dienstag, 9 Uhr bis 17 Uhr, parkte in Faulbach in der Frankenstraße ordnungsgemäß ein silberner BMW. In dieser Zeit wurde die vordere linke Seite angefahren. Der Verursacher flüchtete. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Fahrrad in Faulbach gestohlen

Faulbach Am Montag, in der Zeit von 7.30 Uhr bis 18.30 Uhr, wurde vom Bahnhofsgelände in Miltenberg ein schwarz-blaues Fahrrad der Marke Cube gestohlen. Das Fahrrad hat einen Wert von etwa 650 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg