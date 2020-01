Tödlicher Unfall zwischen Kleinheubach und Rüdenau

Am Donnerstagabend kam es gegen 19 Uhr auf der Kreisstraße MIL4 zwischen Rüdenau und Kleinheubach zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorroller. Dabei ist der Rollerfahrer tödlich verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 62-jähriger Mann mit seinem Roller auf der MIL 4 von Rüdenau in Richtung Kleinheubach unterwegs. Dieser kollidierte aus bisher ungeklärter Ursache mit einem in Gegenrichtung fahrenden VW Bora, der von einem 47-jährigen Mann gesteuert wurde.

Der Rollerfahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der VW-Fahrer erlitt einen Schock. Über den genauen Unfallhergang lassen sich aktuell noch keine Angaben machen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde ein Sachverständiger an die Unfallstelle beordert und ist in die Ermittlungen der Polizeiinspektion Miltenberg eingebunden.

Die Kreisstraße war während der Dauer der Unfallaufnahme/Bergungsarbeiten gesperrt. Die Feuerwehren aus Kleinheubach und Rüdenau waren im Einsatz, um Verkehr umzuleiten und die Fahrbahn zu reinigen.

Polizeipräsidium Unterfranken/rah