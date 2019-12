Tödliche Bluttat in Aschaffenburg: Ehemann in Untersuchungshaft

Der Mann stehe in "dringendem Tatverdacht" und wurde einer Justizvollzugsanstalt überstellt, heißt es in einer gemeinsamen Stellungsnahme der Polizei und der Aschaffenburger Staatsanwaltschaft. Der Vorwurf gegen den Mann lautet Totschlag.

Am Samstagvormittag obduzierten Ärzte die Leiche des 37 Jahre alten Opfers. Das Obduktionsergebnis erhärtete den Verdacht gegen Ehemann.

Mögliche Mordwaffe? Motiv der Tat? Tödliches Ehedrama? Hintergründe zu dem Ehepaar? Was genau sich am Freitagmittag in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Josef-Dinges-Straße ereignet hat, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Deshalb könne er bislang nichts zu den Umständen sagen, sagt Andy Laacke, Pressesprecher der Polizei Unterfranken, auf Nachfrage unserer Redaktion.

Was bislang bekannt ist: Am Freitagmittag informierte jemand die Polizei über das Geschehen. Wer genau dies gewesen ist und ob er/sie in irgendeinem Verhältnis zu der Tat und dem Ehepaar steht, weiß die Polizei zwar, verrät dazu gegenüber unserer Redaktion jedoch nichts – ebenfalls "aus ermittlungstaktischen Gründen", so Laacke.

Gegen 13 Uhr jedenfalls fanden Polizeibeamte in der Wohnung des Ehepaars die tote Frau sowie ihren "offenbar unter starkem Einfluss berauschender Mittel" stehenden Mann. Jetzt gelte es, den genauen Ablauf der Tat gerichtsfest zu konstruieren, so die Polizei. Inwieweit sich der Beschuldigte in Verhören zu der Tat geäußert hat, ist bislang nicht bekannt.

mai