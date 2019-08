Tisch in Rieneck in Brand gesetzt

Die Holzbank war erst vor kurzem von den „Lääwer-Weibern“ aus Rieneck gespendet und aufgestellt worden. Der Sachschaden beträgt ca. 3000 Euro.

Die Täter konnten zwischenzeitlich ermittelt werden. Es handelt sich um zwei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren.

Geparktes Auto angefahren

Burgsinn: Im Zeitraum vom 01. bis 08.August hatte eine 20-jährige Frau ihren braunen Pkw Suzuki vor ihrem Anwesen in der Mäusbergstraße geparkt. Das Auto stand kurz vor einer Einmündung, am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Ortsmitte. Der Pkw wies einen Frontschaden an der Stoßfängerverkleidung auf. Der Sachschaden wird auf ca.1500,- Euro beziffert.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

vd/Polizei Gemünden