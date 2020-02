Tierköder in Gräfendorf ausgelegt

Am Dienstagnachmittag hielt sich eine 53-jährige Hundehalterin mit ihrem Dalmatiner-Deutsche Bracke-Mischling zum Spaziergang im Bereich des Kraftwerks Gräfendorf, zwischen Schonderfeld und der Hurzfurt, auf dem dortigen Schotterweg, auf. Als die Frau bemerkte, dass ihr Hund im Begriff war, etwas zu fressen, griff sie diesem geistesgegenwärtig ins Maul und verhinderte, dass das Tier seine Beute schluckte. Als die Hundehalterin den Brocken näher in Augenschein nahm, musste sie zu ihrem Entsetzen feststellen, dass es sich um eine gemahlene Fleischmasse, bestückt mit Reißnägeln und Chili handelte. Hätte diese der Hund verschluckt, wären die Folgen vermutlich gravierend gewesen. Die Polizei Gemünden bittet Hundebesitzer, die mit ihren Tieren im dortigen Bereich unterwegs sind, darauf zu achten, dass die Tiere keine ausgelegten Köder zu sich nehmen können. Außerdem wird unter Tel. 09351 / 9741-0 um Hinweise auf den vermutlichen „Hundehasser“ gebeten, der für das Auslegen der Köder verantwortlich ist.

Zusammenstoß mit einem Biber

Burgsinn. Am frühen Morgen des Mittwoch befuhr der 60-jährige Fahrer eines Peugeot Kleintransporters die Staatsstraße 2304 aus Richtung Mittelsinn kommend. Als plötzlich ein Biber die Straße kreuzte, konnte der Fahrer einen Zusammenstoß mit dem Tier, welches den Aufprall nicht überlebte, nicht verhindern. Am Kleintransporter entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Mittelsinn. Auch in Mittelsinn musste ein Biber sein Leben lassen, nachdem er unvorsichtig die Straße überquerte. Gestern Abend, gegen 18 Uhr, befuhr ein 60-Jähriger mit seinem VW-Golf die Staatsstraße 2304 von Burgsinn in Richtung Mittelsinn. Als ein kapitaler Biber mit einem geschätzten Gewicht von ca. 15 bis 20 Kilogramm die Straße überquerte, wurde er frontal vom VW erfasst, unter dem Auto hindurchgeschleudert und landete direkt vor einem nachfolgenden Seat, an dessen Steuer ein 28-jähriger Mann saß. Durch den Zusammenstoß mit dem Biber war der VW-Golf nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt ca. 3000 Euro.

Feldhase auf der Fahrbahn

Gössenheim. Am Dienstag, gegen 7 Uhr, befuhr der 51-jährige Fahrer eines VW die Bundesstraße 27 von Gössenheim in Richtung Eußenheim. Als ein Feldhase die Fahrbahn kreuzte, konnte der Fahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern und touchierte den Hasen mit der Fahrzeugfront. Im Anschluss landete der Hase auf der Gegenfahrbahn und wurde hier von einem entgegenkommenden BMW erfasst, an dessen Steuer ein 56-jähriger Mann saß. Für den Feldhasen endete der Aufprall tödlich und der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beträgt ca. 1600 Euro.

Reh erfasst

Gemünden-Schönau. Am Dienstagabend, gegen 19 Uhr, erfasste die 19-jährige Fahrerin eines VW auf der Staatsstraße 2302 ein querendes Reh, welches durch den Aufprall verendete. Am VW entstand lediglich leichter Sachschaden.

Spiegelberührung im Gegenverkehr

Gemünden-Wernfeld. Am Dienstagabend begegneten sich auf der Karlstadter Straße der 39-jährige Fahrer eines Mercedes und die 41-jährige Fahrerin eines Chevrolet. Der 39-Jährige war dabei an mehreren geparkten Fahrzeugen vorbeigefahren, als ihm die 41-Jährige entgegenkam. Zunächst blieben beide Fahrzeuge stehen. Es kam jedoch keinem der beiden Fahrer dabei in den Sinn, etwas zurückzufahren, um eine problemlose Weiterfahrt zuzulassen. Die Fahrerin wich schließlich nach einiger Zeit nach rechts über den Gehweg aus und passierte den Mercedes. Dabei berührten sich die jeweils linken Außenspiegel. Am Mercedes entstand dabei Sachschaden von ca. 200 Euro.

Aufgefundenen Geldbeutel geplündert

Gemünden. Am Dienstagmorgen wurde bei der Polizeistation Gemünden eine Geldbörse abgegeben, welche die Finderin im Bereich der Rotkreuzwache in Gemünden aufgefunden hatte. Führerschein und EC-Karte befanden sich in der Börse, außerdem etwas Kleingeld.

Nachdem anhand der Papiere die Eigentümerin ermittelt war und weitere Recherchen durchgeführt wurden, stellte sich heraus, dass die Geschädigte am Abend zuvor, also am Montag, in Gemünden beim Aldi einkaufen war. Durch einen Zeugen wurde beobachtet, dass die Geschädigte vermutlich beim Einladen ihres Einkaufs im Fahrzeug den Geldbeutel aufs Autodach legte und dieser beim Wegfahren auf die Straße fiel.

Darauf habe ein blonder Mann, der in einem dunklen Cabriolet unterwegs war, angehalten soll die Geldbörse aufgehoben haben. Zu dieser Zeit befanden sich in der Börse noch mehrere hundert Euro. Wer hat am Montagabend – die genaue Uhrzeit ist nicht bekannt – einen derartigen Vorfall im Bereich des Aldi-Parkplatzes beobachtet und kann unter Tel. 09351 / 9741-0 Hinweise auf den blonden Mann mit dem dunklen Cabriolet geben?

Polizei Gemünden