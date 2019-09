Tierischer Polizeieinsatz in Lohr

Sorgen machte sich eine Anwohnerin am Samstagfrüh kurz nach 6 Uhr um die Tiere einer Ziegenherde. Diese weideten unmittelbar neben ihrem Wohnanwesen Am Rechtenbach in Lohr. Nach Angaben der Mitteilerin seien „so komische Geräusche“ zu hören und sie vermutete, dass eines der Tiere krank sei oder Hilfe benötige. Da in der heutigen Zeit die Polizei offensichtlich auch für solche Situationen für viele Bürger der richtige Ansprechpartner ist, wurde die Weide in Augenschein genommen.

Dabei stellte sich heraus, dass das Ganze ein normaler, biologischer Vorgang war. Der Ziegenbock der Herde war völlig außer sich, um seine Damen zufrieden zu stellen. Dabei grunzte er und böckelte vor sich hin…

… wir Kinder vom Land wissen so was wenigstens noch …

Waffe im Handschuhfach

Lohr Die Kontrolle eines Fahrzeuges brachte es an den Tag. Ein 18jähriger Führerscheinneuling wollte offensichtlich besonders cool sein. Im Handschuhfach seines Fahrzeuges entdeckten Polizeibeamte in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Pistole, die dort zugriffsbereit lag. Zwar stellte sich später heraus, dass es sich dabei um eine sog. „Anscheinswaffe“ handelte, die nicht funktionstüchtig war, allerdings ist auch der Besitz dieser Waffen verboten. Die Waffe wurde sichergestellt und den Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes nach dem Waffengesetz.

Die Polizei bittet ausdrücklich darum, dass solche Dummheiten unterlassen werden, da sie zwangsläufig zu Reaktionen führen können, die den Einsatz der polizeilichen Schusswaffen notwendig machen. Lohr a.Main, Lkrs. Main-Spessart

Zigarettenautomat aufgebrochen

Lohr Am Freitag wurde festgestellt, dass ein Zigarettenautomat am Kaibachweg in Lohr aufgebrochen wurde. Durch die Öffnung konnte dabei Bargeld in Höhe von über 800.-- € entwendet werden. Der Schaden am Automaten dürfte etwa 300.-- € betragen. Als Tatzeitraum dürfte innerhalb der letzten Woche gelegen sein.

Fahrzeug beschädigt

Lohr Vermutlich bereits am Donnerstag gegen 15 Uhr wurde der Pkw eines 55jährigen Fahrers auf dem Aldi-Parkplatz in der Rechtenbacher Straße in Lohr beschädigt. Bei dem Fahrzeug wurde ein Stück der Verglasung der Rückleuchte eingedrückt. Evtl. könnte die Beschädigung auch durch einen Einkaufswagen verursacht worden sein.

Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Partenstein Offensichtlich unter Drogen war ein 23jähriger Autofahrer am Samstag früh kurz vor 3 Uhr in Partenstein unterwegs. Da die Beamten bei der Überprüfung deutliche Anzeichen für einen Drogenkonsum feststellten, musste der junge Mann zur Blutentnahme mitgehen. Sollte sich bei der Untersuchung der Verdacht bestätigen, erwarten ihn ein Fahrverbot sowie eine Geldbuße von mind. 500.-- €.

Fahrverbot ignoriert

Lohr Wie erst jetzt durch einen Datenabgleich bekannt wurde, war bereits Ende Juni ein 24jähriger Rumäne mit seinem Kleintransporter in Lohr in einen kleinen Unfall verwickelt. Allerdings bestand wegen eines anderen Verkehrsverstoßes bereits ein rechtskräftiges Fahrverbot gegen den jungen Mann. Er hätte zu diesem Zeitpunkt in Deutschland überhaupt kein Fahrzeug führen dürfen. Dies wurde erst im Nachhinein durch die Datenüberprüfung bekannt.

Sowohl der Fahrzeugführer, als auch der Firmeninhaber, in dessen Auftrag er unterwegs war erhalten nun eine Strafanzeige.

dc/Meldungen der Polizei Lohr