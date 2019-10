Tesla-Fahrer übersieht in Bürgstadt Motorradfahrer: Zwei Menschen verletzt

Am Sonntag, um 17.55 Uhr, fuhr ein 37-jähriger mit seinem Tesla von der Otto-Aulbach-Straße in Bürgstadt nach links in Richtung Bürgstadt ein. Er übersah hierbei einen 28-jährigen Motorradfahrer, der mit seiner Yamaha in Richtung Eichenbühl fuhr. Es kam zum Zusammenstoß und das Motorrad stürzte. Der Fahrer und sein 26-jähriger Sozius wurden hierbei leicht verletzt. Zu den Verletzungen selber ist momentan nix bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro.

Auto Angefahren

Am Wochenende, in der Zeit von Freitag, ca. 16 Uhr, bis Sonntag, ca. 17.30 Uhr, parkte ein schwarzer VW in Amorbach in der Löhrstraße Nähe Hausnummer 45. In dieser Zeit wurde der VW am linken Heck angefahren. Der Verursacher flüchtete. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Alkohol im Blut

Am Sonntag, um 10.45 Uhr, wurde in Collenberg in der Hauptstraße bei einer Kontrolle eines Audi-Fahrers festgestellt, dass der 55-jährige Fahrer einen Alkoholwert von 0,76 Promille hatte. Auf ihn kommt ein Bußgeld und Punkte in Flensburg zu.

Polizei Miltenberg