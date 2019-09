Telefonmasten in Walldürn umgefahren

Ein 22-jähriger VW-Busfahrer war dort vom Waldstetter Pfad her kommend mit seinem Fahrzeug unterwegs und geriet ins Schleudern. Dem jungen Mann gelang es nicht den Transporter unter Kontrolle zu bringen, so dass er gegen einen Telefonmasten prallte. Dieser stürzte um und das Kabel riss ab. Der VW, an dem ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand.

Mosbach: Radfahrerin fährt alkoholisiert gegen geparktes Auto

Eine auf dem Gehweg der Herrenwiesenstraße in Neckarelz fahrende Radfahrerin entdeckten Einsatzkräfte des Polizeireviers Mosbach bei einer Streifenfahrt am Donnerstagabend, kurz nach 22 Uhr. Unter den Augen des Beamten und der Beamtin geriet die Frau ins Straucheln und stieß dabei gegen einen geparkten Mitsubishi. Anschließend entdeckte die Radfahrerin den Streifenwagen und schob ihr Fahrrad weiter. Eine umgehende Überprüfung ergab, dass an dem Pkw ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstanden war und dass die 39-jährige Radfahrerin stark nach Alkohol roch. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Die Frau musste deshalb mit zur Entnahme einer Blutprobe kommen. Auf sie kommt nun eine Anzeige zu.

mci / Quelle: Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis