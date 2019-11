Telefonbetrug in Verbrauchermarkt in Lohr

Die Mitarbeiterin des Marktes erhielt einen Telefonanruf von einem angeblichen Mitarbeiter des Kundenservice. Der Mann machte der Frau Glauben, dass sie zur Systemüberprüfung vier Google Play Wertkarten über die Kasse ziehen solle. Anschließend forderte er sie auf, die Codes der Karten frei zu rubbeln und ihm über Telefon mitzuteilen. Das wäre zur Systemprüfung notwendig. Kurze Zeit später wurde der Mitarbeiterin bewusst, dass sie einem Betrüger auf den Leim ging. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro.

Ladendiebstahl in Frammersbach

Am Donnerstag, gegen 16.00 Uhr, wurde in einem Verbrauchermarkt in Frammersbach, im Linderbachweg, eine 55-jährige Frau beim Ladendiebstahl erwischt. Die Frau hatte bei ihrem Einkauf einen Trolley mitgeführt. Als sie an der Kasse ihre auf dem Kassenband liegenden Waren bezahlt hatte, wurde ihr Trolley kontrolliert. Die Frau hatte in ihrem Trolley Waren im Wert von etwas unter 20 Euro versteckt. Sie wird wegen Ladendiebstahl angezeigt.

Polizei Lohr/ienc