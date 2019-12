Taxifahrerin in Marktheidenfeld geprellt

Am Nachmittag des Heiligen Abend ließ sich ein 19-jähriger Marktheidenfelder, mit einem Taxi von Lohr nach Marktheidenfeld fahren. In der Baumhofstraße in Marktheidenfeld gab der junge Mann vor Geld für die Taxifahrt holen zu wollen. Hierbei flüchtete er jedoch in Richtung Altstadt. Die 45-jährige Taxifahrerin nahm zu Fuß die Verfolgung auf und alarmierte die Polizei. Der 19-Jährige konnte dann in der Untertorstraße durch die herbeigerufene Polizeistreife festgenommen werden. Dem polizeilich nicht unbekannten Mann, erwartet jetzt ein Verfahren wegen Betruges.

mci / Quelle: Polizei Marktheidenfeld