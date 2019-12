Tauberbischofsheim: Zutritt zur Disko verweigert - Mann pöbelt und spuckt

Der Gast weigerte sich die Örtlichkeit zu verlassen und bedrohte die Türsteher. Das Angebot mit seinen Freunden nach Hause zu gehen lehnte er ab. Daraufhin wurde die Polizei verständig. Der Gast beleidigte auch die einschreitenden Beamten und konnte durch diese nicht beruhigt werden. Aufgrund seiner Alkoholisierung und seiner weiter andauernden Aggressivität wurde ihm ein Platzverweis erteilt, dem er nicht nachkam. Der Gewahrsam wurde angeordnet und der junge Mann musste die Nacht auf dem Revier verbringen. Auf dem Weg dorthin wehrte er sich und trat nach den einschreitenden Polizisten. Ihm musste die Spuckschutzhaube angelegt werden, da er im Streifenwagen herumspuckte.

Bad Mergentheim: Rollerfahrt endet im Straßengraben

Noch unklar ist es wie die Fahrt eines Rollerfahrers am Sonntagnachmittag im Straßengraben der Landstraße zwischen Windischbuch und Assamstadt enden konnte. Laut eigenen Angaben wurde er von einem heranfahrenden Auto in den Graben gedrängt. Vor Ort konnte durch die Streifenbesatzung jedoch deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Der Fahrer war mit einem Alkoholtest vor Ort einverstanden, konnte diesen jedoch leider nicht durchführen. Eine Blutentnahme im Krankenhaus war die Folge. Der Rollerfahrer muss mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen, wenn sich die Vermutung bestätigt, dass er zum Zeitpunkt des Sturzes alkoholisiert war.

Bad Mergentheim: Einbruch in Shell-Tankstelle

Bei einem Einbruch in die Shell-Tankstelle in Niederstetten konnten drei Schachteln Zigaretten erbeutet werden. Der entstandene Sachschaden jedoch beträgt circa 4000 Euro. Ein Bewohner der Tankstelle wurde um 00.30 Uhr durch ein lautes Geräusch geweckt und öffnete daraufhin die Tür zum Verkaufsraum der Tankstelle. Die Alarmanlage ertönte und er konnte noch eine männliche Person erblicken, die daraufhin die Flucht ergriff. Der mutmaßliche Täter versuchte sich mittels Einwerfen der rückwärtigen Fensterscheibe Zugang in den Verkaufsraum zu verschaffen. Dies missglückte ihm, da das Loch zu klein war. Lediglich die oben genannten drei Schachtel Zigaretten konnte durch das Loch entwendet werden.

Bad Mergentheim: Leitpfosten und Verkehrsschild umgefahren

Rund 5.000 Euro Sachschaden entstand am Samstagnachmittag um 15 Uhr, als ein Skoda-Fahrer auf der L 2248 auf Höhe der Firma Würth rechts von der Fahrbahn abkam und dabei ein Leitpfosten und ein Verkehrsschild überfuhr. Ein Zeuge meldete der Polizei den Unfall. Diese konnte den Fahrer sichtlich betrunken und schlafend in seinem Fahrzeug antreffen. Im Auto befanden sich Bierflaschen und eine Flasche Wodka, die der Skoda-Fahrer vermutlich konsumiert hatte. Der Fahrer muss mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen und für den entstandenen Sachschaden aufkommen.

Bad Mergentheim: Vorfahrt missachtet

Rund 5.000 Euro Sachschaden entstand am Freitagnachmittag, als ein Opel-Fahrer aus der Herrenwiesenstraße in Bad Mergentheim kommend in den Kreisverkehr einfuhren wollte und dabei den vorfahrtberechtigten Fiat-Fahrer übersah, der sich bereits im Kreisel befand. Es kam zu einer Kollision. Verletzt wurde dabei niemand.

Wertheim: Rollstuhl löst sich während der Fahrt

Ein unliebsames Ende nahm am Freitagnachmittag eine Autofahrt für eine Rollstuhlfahrerin. Die Frau wurde von der Behindertenwerkstätte in Wertheim zum ihrem Wohnheim in Wertheim gefahren. Während der Rollstuhl-Transportfahrt lösten sich auf bisher noch ungeklärte Weise die Sicherungsgurte. Der Rollstuhl kippte nach hinten und die Frau prallte mit dem Kopf an die hintere Scheibe des Fahrzeugs. Da die Frau nicht sofort ansprechbar war wurde der Rettungsdienst gerufen. Die Ermittlungen zur Ursache dauern noch an.

Wertheim: Autofahrer mit Sommerreifen unterwegs

Vermutlich die nichtvorschriftsgemäße Bereifung eines Autos führte am Freitag gegen 13 Uhr zum Unfall zwischen Tauberbischofsheim und Külsheim. Der Opel-Fahrer kam aufgrund von Sommerbereifung auf dem Schneematsch, Höhe der Abzweigung zur ADAC Hütte, ins Rutschen. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und blieb im Straßengraben stehen. Dabei touchierte er einen Holzmast, der neben der Fahrbahn stand. Verletzt wurde niemand. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Tauberbischofsheim: Unfallverursacher flüchtet

Am Freitagmorgen kam es in der Hauptstraße in Großrinderfeld zu einer Unfallflucht mit einem Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Eine Mitsubishi-Fahrerin kollidierte beim Rückwärtsfahren mit einem geparkten Auto. Ein Zeuge konnte beobachten, wie die Fahrerin ausstieg und die Unfallstelle begutachtete. Da sie anscheinend keinen Schaden feststellte stieg sie wieder ein und setzte ihre Fahrt fort. Der Zeuge meldete dem Fahrzeugbesitzer seine Beobachtungen. Dieser stellte einen erheblichen Sachschaden an seinem Fahrzeug fest und informierte die Polizei.

Tauberbischofsheim: Unfall auf der A 81 - Sprinter-Fahrer schwer verletzt

Ein 25-jähriger Fahrer eines Kleintransporters befuhr am Samstagmorgen gegen 03.15 Uhr die BAB 81 in Fahrtrichtung Heilbronn. Nach einem Überholmanöver fuhr ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer dem Sprinterfahrer hinten auf. Es kam zum Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Die beiden Fahrzeuge kamen ins Schleudern. Der Kleintransporter prallte gegen die rechte Leitplanke wurde zurückgewiesen und kam mittig entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Mercedes-Fahrer landete im Straßengraben. Ein heranfahrender Audi-Fahrer konnte vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit nicht mehr bremsen und kollidiert ebenfalls mit dem Mercedes-Fahrer. Der Sprinter-Fahrer wurde schwer verletzt in das Krankenhaus Tauberbischofsheim gebracht. Ein Insasse im Wagen des Verursachers wurde leicht verletzt. Die Ladung des Kleintransporters bestehend aus Briefen wurde auf einer Strecke von 100 Metern auf der Fahrbahn verteilt. Die Fahrbahn wurde bis 08.15 Uhr komplett gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet.

Tauberbischofsheim: Flixbusfahrt endet mit Festnahme

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01.10 Uhr, wurde durch eine Streifenwagenbesatzung des Verkehrskommissariats Tauberbischofsheim an der Rastanlage ob der Tauber ein Fernreisebus kontrolliert, der von Mailand kommend in Richtung Hamburg unterwegs war. Bei einem Passagier konnte ein russischer Führerschein festgestellt werden, bei dem es sich um eine Totalfälschung handelte. Da der Reisende zusätzlich noch georgische Dokumente mit sich führt und seine Identität nicht zweifelsfrei feststand, musste er die Beamten auf das Revier begleiten. Dort stellte sich heraus, dass die Person neunmal zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Reise war somit für ihn beendet und der Fahrgast wurde vor Ort festgenommen. Das Amtsgericht Mosbach setzte den Haftbefehl in Vollzug.

Polizei Heilbronn für Main-Tauber Kreis/ienc