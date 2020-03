Tauberbischofsheim: Verfolgungsjagt mit Polizeihubschrauber - Flüchtender festgenommen

Ein 33-Jähriger konnte am Freitag nach einer großangelegten Fahndungsaktion im Bereich Tauberbischofsheim festgenommen werden, nachdem er zuvor bei einer Verkehrskontrolle das Weite suchte. Der Mann stoppte seinen Volkswagen unvermittelt auf dem Standstreifen der A81 und flüchtete in das angrenzende Waldgebiet, nachdem eine Polizeistreife ihn für eine Verkehrskontrolle anhalten wollte. Eine Fahndung mit Polizeihubschrauber, Kräften der Polizeihundeführerstaffel und mehreren Funkstreifenwagen wurde sofort eingeleitet und führte schließlich zur Ergreifung des flüchtigen Autofahrers in Gerchsheim. Schnell wurde dort auch der mutmaßliche Grund seiner Flucht klar. Wie sich herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand unter Drogeneinfluss. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnte außerdem eine geringe Mengen Marihuana aufgefunden werden.

Einbruch in Arztpraxis - Zeugen gesucht

Nach einem Einbruch in der letzten Woche in Tauberbischofsheim, sucht die Polizei nach Zeugen. In der Zeit zwischen Donnerstag 19.30 Uhr und Freitag 07.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Arztpraxis in der Würzburger Straße und entwendeten ein Lasergerät und medizinisches Zubehör im Wert von etwa 75.000 Euro. Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Diebstahl von 25 Kisten Leergut

25 Kisten Leergut entwendeten unbekannte Täter am Wochenende vom eingezäunten Grundstück eines Getränkemarktes in der Straße "Am Bild" in Tauberbischofsheim. Zwischen Freitag 18.30 Uhr und Samstag,08.00 Uhr, gelangten die Täter vermutlich über den Zaun des Nachbargrundstücks unbemerkt auf die Lagerfläche. Zeugen die verdächtigen Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810, beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

stru/ Quelle: Polizei Heilbronn