Tauberbischofsheim: Ökumenischer Gottesdienst zum Gedenken an Verkehrsunfallopfer auf den Straßen

Immer wieder ereignen sich schwere Verkehrsunfälle, bei denen Menschen schwerstverletzt oder getötet werden. So haben auf den Straßen des Main-Tauber-Kreises in den letzten beiden Jahren 28 Verkehrsteilnehmer ihr Leben verloren. Gemeinsam mit den Angehörigen der Verkehrsunfallopfer und den Rettungsorganisationen, den Feuerwehren und der Notfallseelsorge, möchte das Polizeipräsidium Heilbronn und die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in einen ökumenischen Gottesdient am Freitag, 13. März 2020, um 18.00 Uhr in der Kirche im Bildungshaus St. Michael in Tauberbischofsheim, Stammbergweg 1, der auf den Straßen des Main-Tauber-Kreis verunglückten Menschen gedenken. Gestaltet wird der Gottesdienst von Dekan Rüdiger Krauth, Polizeiseelsorger Georg Hug, Angehörigen der Notfallseelsorge, dem Rettungsdienste und Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Heilbronn. Zu dem Gedenkgottesdienst sind alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen.

stru/ Quelle: Polizei Heilbronn