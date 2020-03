Tauberbischofsheim: Ein Verletzter bei Verkehrsunfall

Ein Fahranfänger wurde bei einem Unfall am Dienstagabend in Tauberbischofsheim verletzt. Der 18-Jährige fuhr gegen 22 Uhr in seinem BMW auf der Strecke zwischen Tauberbischofsheim-Impfingen und Tauberbischofsheim. Der junge Mann hatte an der Einstellung seines Seitenspiegels hantiert und kam dabei nach rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug rollte einen Hang herunter und überschlug sich. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

VW beschädigt

Ein Unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag in Tauberbischofsheim einen VW und entfernte sich daraufhin ohne seine Personalien zu hinterlassen. Eine 52-Jährige hatte den Wagen gegen 9 Uhr in der Vitry-Allee auf Höhe des Freibads geparkt. Um 10.30 Uhr stieg sie wieder in ihr Auto und fuhr auf den Parkplatz eines Discounters in der Pestalozziallee. Gegen 11.45 Uhr entdeckte sie dort, dass ihr VW am vorderen rechten Kotflügel beschädigt wurde. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise zum Verursacher haben, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 mitzuteilen.

Auto macht sich selbstständig

Eine angezogene Handbremse hätte einen Unfall, bei dem am Dienstagnachmittag in Tauberbischofsheim ein Sachschaden von rund 25.000 Euro entstand, vermutlich verhindern können. Ein 37-Jähriger hatte seinen Kleintransporter in der Straße "Stauferring" geparkt, allerdings nicht darauf geachtet die Feststellbremse zu betätigen. Der Wagen rollte los und wurde erst von einer Hauswand gebremst. Sowohl das Auto, als auch die Wand wurden bei dem Unfall schwer beschädigt.

Betrunkener Autofahrer gestoppt

B290/ Lauda-Königshofen: Am Dienstagnachmittag stoppte die Polizei in Lauda-Königshofen einen Autofahrer, der mit über 3,5 Promille Alkohol im Blut unterwegs war. Aufmerksame Zeugen hatten den roten VW Golf des 35-Jährigen auf der B290 beobachtet, als dieser in Schlangenlinien in Richtung Bad Mergentheim fuhr und immer wieder in den Gegenverkehr zu geraten drohte. Als die anfahrende Polizei den Wagen schließlich stoppen konnte, gab der Fahrer direkt an, er habe ein kleines bisschen getrunken. Wie viel dieses "kleine bisschen" dann tatsächlich war zeigte ein Alkoholtest. Der 35-Jährige musste zu einer Blutentnahme mit in ein Krankenhaus kommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei sucht nun nach Verkehrsteilnehmern, die in der Zeit nach 15.30 Uhr auf der B290 bei Lauda-Königshofen von der Fahrweise des Mannes gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09343 62130 beim Polizeiposten Lauda-Königshofen zu melden.

Zeugen gesucht

Külsheim: In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Külsheim ein grauer Mercedes beschädigt. Der Wagen stand in der Zeit zwischen 20.30 Uhr am Montagabend und 8 Uhr am Dienstag in der Mozartstraße. Als die 34-jährige Fahrzeughalterin am Morgen zu ihrem Wagen kam, entdeckte sie einen Streifschaden auf der linken Seite. Doch anstatt seiner Personalien hinterließ der Verursacher nur ein paar gelbe Lackspuren. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

sru/ Quelle: Polizei Heilbronn