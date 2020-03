Tauberbischofsheim A81: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Eine 76-jährige Peugeotfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen, gegen 2 Uhr, auf der A81 bei Tauberbischofsheim schwer verletzt. Die Fahrerin fuhr auf der A81 in Fahrtrichtung Heilbronn. Aus noch unbekannten Gründen kam das Fahrzeug der Frau nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit dem Betonsockel eines Verkehrszeichens und überschlug sich mehrfach. Die Fahrzeuglenkerin kam in der Folge schwer verletzt in ein Krankenhaus. An Ihrem Fahrzeug und dem Verkehrszeichen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Tauberbischofsheimer Pestalozziallee kam es am Donnerstagmittag, gegen 12:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Der vermeintliche Unfallverursacher streifte beim Ein- oder Ausparken einen dort geparkten VW, bei dem ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher begang danach Unfallflucht. Zeugen zu diesem Verkehrsunfall werden gebeten, sich unter der Tel. Nr. 09341 810 mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim in Verbindung zu setzen.

stru/ Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn